Murió a los 75 años Saúl Blanch, la voz fundacional de Rata Blanca

El rock pesado nacional viste de luto este miércoles tras confirmarse el fallecimiento de Saúl Blanch, histórico vocalista y figura indiscutible de los cimientos del heavy metal en la Argentina, quien murió a los 75 años luego de permanecer internado debido a un delicado cuadro de salud.

La dolorosa partida fue confirmada por el periodista especializado César Fuentes a través de sus redes sociales, donde transmitió el deseo íntimo de la familia de preservar la privacidad sin la realización de un velatorio tradicional, despidiendo al artista bajo la premisa de que "se fue como quiso, todo rock". Con su partida se apaga una de las gargantas más potentes y respetadas de la escena sudamericana, recordada tanto por su paso pionero en el grupo Plus durante la década del setenta como por haber sido el encargado de estampar su sello inconfundible en el álbum debut de Rata Blanca en 1987.

La trayectoria de Blanch representa un verdadero puente generacional en la historia del género en el país, consolidada desde sus primeros años en la vanguardia rockera con discos como No pisar el infinito y Melancólica muchacha, hasta su convocatoria junto a Walter Giardino para dar forma a los primeros compases de Rata Blanca, donde inmortalizó clásicos inoxidables de la talla de "Chico callejero", "El sueño de la gitana" y "Solo para amarte".

Tras una carrera solista marcada por el respeto de sus pares y un inolvidable reencuentro sobre los escenarios junto a sus antiguos compañeros a principios de este año en el Teatro Flores, el legado de su voz fundacional queda grabado a fuego en la memoria colectiva del rock nacional, que hoy alza las copas para brindar por su inmortalidad musical.

(Con información de Ámbito)