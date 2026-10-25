Autos abandonados cómo denunciarlos para que los retiren en 24 horas

La Municipalidad de Salta retiró dos vehículos abandonados en el barrio Santa Ana I, en la zona sur de la ciudad, después de recibir una denuncia de vecinos a través de MuniBot, el sistema de atención virtual municipal.

El operativo fue realizado con una hidroelevadora equipada con garra, utilizada para retirar vehículos que permanecen abandonados en la vía pública.

Cómo denunciar un vehículo abandonado

El director de Tránsito, Ceferino Perelló, aseguró que el nuevo sistema permite responder a los reclamos y retirar vehículos en tan solo 24 horas después de la denuncia.

Los vecinos pueden realizar el pedido mediante MuniBot, a través de WhatsApp, o comunicándose al 147. La Municipalidad no precisó si ese plazo se cumple en todos los casos.

Desde el inicio de la actual gestión municipal, se retiraron más de 2.000 vehículos abandonados en distintos sectores de Salta Capital, según los datos oficiales.

La medida busca recuperar espacios públicos, reducir posibles riesgos para los vecinos y evitar la acumulación de residuos alrededor de los vehículos fuera de uso.