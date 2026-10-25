Salta: demoraron vuelos desde Córdoba y hacia Ezeiza este domingo

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta opera con normalidad este domingo 25 de octubre, según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil. No obstante, la programación de Aeropuertos Argentina registra dos vuelos con demoras durante la jornada.

En el tablero de arribos, actualizado a las 8.51, figura demorado el vuelo AR 1580 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Córdoba, cuya llegada estaba prevista para las 18.15 y aparece reprogramada para las 19.05.

También hay una demora en las partidas hacia Ezeiza

En las salidas, el vuelo AR 1493 con destino a Ezeiza registra una modificación de horario: estaba programado para las 18.55 y figura demorado hasta las 19.50.

El resto de los servicios visibles en los tableros consultados mantiene su programación habitual o ya había completado sus operaciones. Entre ellos se encuentran conexiones con Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Iguazú y Lima.

Pese a los retrasos, las pistas permanecen habilitadas y los servicios aeroportuarios funcionan con normalidad. El reporte oficial tampoco registra cancelaciones.

Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto, ya que los horarios pueden modificarse durante el día.