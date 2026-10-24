La venta de combustibles volvió a crecer, pero la nafta súper sigue en caída

La venta de combustibles en Argentina creció un 1,96% interanual durante septiembre y puso fin a siete meses consecutivos de retrocesos. En todo el país se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos, frente a los 1.376.837 registrados en el mismo mes de 2025.

Los datos surgen de un informe de Surtidores difundido por la agencia Noticias Argentinas. A pesar del repunte, el consumo acumula una caída cercana al 2,4% en lo que va del año, lo que muestra que la recuperación todavía es parcial.

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El gasoil creció, pero la nafta súper siguió cayendo

La mejora estuvo impulsada principalmente por el gasoil, cuyas ventas aumentaron un 6,3% interanual. También creció la comercialización de nafta premium, con una suba del 1,27%.

En cambio, la nafta súper retrocedió un 2,17%, mientras que el conjunto de las naftas registró una caída del 1,27%.

De las 24 jurisdicciones del país, 14 aumentaron sus ventas. La Pampa lideró el crecimiento con un 14,04%, seguida por Entre Ríos y Santa Fe. Los mayores retrocesos correspondieron a Santa Cruz, Catamarca y Chubut.

YPF se mantuvo como la empresa con mayor volumen de ventas, con 778.795 metros cúbicos comercializados durante septiembre, seguida por Shell y Axion.