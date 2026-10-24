La venta de combustibles volvió a crecer, pero la nafta súper sigue en caída
La venta de combustibles en Argentina creció un 1,96% interanual durante septiembre y puso fin a siete meses consecutivos de retrocesos. En todo el país se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos, frente a los 1.376.837 registrados en el mismo mes de 2025.
Los datos surgen de un informe de Surtidores difundido por la agencia Noticias Argentinas. A pesar del repunte, el consumo acumula una caída cercana al 2,4% en lo que va del año, lo que muestra que la recuperación todavía es parcial.
El gasoil creció, pero la nafta súper siguió cayendo
La mejora estuvo impulsada principalmente por el gasoil, cuyas ventas aumentaron un 6,3% interanual. También creció la comercialización de nafta premium, con una suba del 1,27%.
En cambio, la nafta súper retrocedió un 2,17%, mientras que el conjunto de las naftas registró una caída del 1,27%.
De las 24 jurisdicciones del país, 14 aumentaron sus ventas. La Pampa lideró el crecimiento con un 14,04%, seguida por Entre Ríos y Santa Fe. Los mayores retrocesos correspondieron a Santa Cruz, Catamarca y Chubut.
YPF se mantuvo como la empresa con mayor volumen de ventas, con 778.795 metros cúbicos comercializados durante septiembre, seguida por Shell y Axion.