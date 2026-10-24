Malvinas: Milei celebró un posible giro de Israel, pero Netanyahu no confirmó el respaldo

El presidente Javier Milei celebró este sábado una publicación de The Jerusalem Post sobre un posible cambio en la posición de Israel respecto de las Islas Malvinas. El informe sostiene que el primer ministro Benjamin Netanyahu habría dispuesto respaldar el pedido argentino de negociaciones directas con el Reino Unido.

Milei compartió la noticia en su cuenta de X con la expresión “MAGA!”, según consignó la agencia Noticias Argentinas. La publicación fue interpretada como una señal favorable al reclamo diplomático argentino.

Israel no reconoció la soberanía argentina

El informe, basado en una publicación del diario británico The Telegraph, señala que el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, se pronunció a favor de conversaciones entre Buenos Aires y Londres.

Sin embargo, el pedido de diálogo no implica un reconocimiento israelí de la soberanía argentina sobre las islas. Además, un portavoz de la Embajada de Israel en el Reino Unido negó que Netanyahu hubiera impartido instrucciones para modificar la posición del país.

La información se conoce en medio de tensiones diplomáticas entre Israel y el Reino Unido, y mientras Argentina mantiene sus reclamos contra las actividades petroleras autorizadas por los británicos en el área de Malvinas.