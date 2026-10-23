Confirman cesantía de médica del Hospital Papa Francisco por violencia obstétrica

El ministro de Salud Federico Mangione ratificó la cesantía de obstetra Vanesa Analía Achával. La sanción se aplicó el año pasado tras comprobarse que incurrió en violencia obstétrica contra una paciente en el hospital Papa Francisco, en un episodio en el que el bebé nació en el suelo del hospital y sufrió graves complicaciones de salud.

La resolución delegada 848D del Ministerio de Salud Pública rechazó el recurso de reconsideración presentado por la profesional contra el decreto 779/2025 que el año pasado cesanteó a Achával. En ese expediente se argumentó que la médica incurrió en violencia obstétrica sobre la paciente Fernanda Lucrecia Romero. La mujer fue atendida por la profesional en su parto a término y denunció que su hijo nació en el suelo del hospital, lo que le provocó un severo daño interno, una infección y, posteriormente, una cirugía.

Entre los argumentos para fundamentar la cesantía, el Ministerio de Salud recordó que, dada la documentación incorporada, el testimonio de la propia médica y el dictamen del asesor legal del hospital; le cabía la responsabilidad principal del hecho.

El episodio que puso en debate la violencia obstétrica en Salta y que quedó plasmado mediante videos que se viralizaron mediante redes sociales, ocurrió el 19 de enero de 2023 en las puertas del hospital Papa Francisco, ubicado en la zona sudeste.

Violencia obstétrica

La misma está contemplada en la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, y se define como aquella ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizador, un abuso de medicación o la patologización de procesos naturales. La Ley 25.929 de Parto Humanizado, por su parte, reconoce los derechos de la mujer y del recién nacido durante el embarazo, el parto y el posparto.