Universidades le entregaron a León XIV un informe lapidario sobre la crisis presupuestaria
El escenario de la crisis presupuestaria que ahoga a las universidades públicas argentinas cruzó las fronteras y llegó al corazón de la Santa Sede. En el marco de una audiencia general en el Vaticano, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, mantuvo un encuentro con el papa León XIV para hacerle entrega formal de un informe lapidario que detalla el colapso financiero del sistema educativo y científico nacional, al tiempo que advierte sobre las gravísimas derivaciones institucionales que implica el incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo.
La comitiva universitaria aprovechó la ocasión para transmitirle al Pontífice el saludo de toda la comunidad académica y renovar las expectativas en torno a una eventual visita pastoral a la Argentina, un gesto que los rectores confían contribuya a pacificar un clima social marcado por la confrontación. Sin embargo, el núcleo de la misión en Roma tuvo un tono estrictamente político e institucional.
El documento entregado a León XIV no solo expone las penurias económicas que asfixian el funcionamiento cotidiano de aulas, talleres y laboratorios, sino que eleva una severa advertencia sobre el quiebre del pacto democrático que supone la decisión gubernamental de desconocer normativas votadas por amplias mayorías en el Congreso y desoír fallos judiciales que ordenan su ejecución.
Para el sistema universitario, la actitud del Ejecutivo de elegir qué leyes cumple y qué sentencias acata representa un desvío sin precedentes que lesiona el contrato social básico que mantiene a la ciudadanía en un Estado de derecho. En esa línea, el informe enfatiza que la degradación presupuestaria trasciende largamente las paredes de las altas casas de estudios, erosionando las herramientas de pensamiento crítico, análisis de información y debate público que resultan vitales para la convivencia democrática.