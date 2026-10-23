Barbarán, sobre el viaje de Milei a España: “Fue un gol en contra tremendo”

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el abogado especialista en derecho internacional, Gustavo Barbarán, analizó el polémico viaje de Javier Milei a España.

“Lo que hizo fue, supuestamente, ayudar a la derecha española en las inminentes elecciones, pero que un presidente haga una cosa así es algo que va contra todas las reglas de la diplomacia y de la política exterior”, aseguró.

Expresó, en tanto, que el presidente – sin darse cuenta – puede asumir compromisos internacionales.

“Por ejemplo, en su euforia puede decir que va a quitar impuestos a los inversores españoles en Vaca Muerta. Esa es una expresión unilateral y alguien después puede hacerle la exigencia”, señaló, y completó: “Este hombre siembre bordea el filo de la navaja. Fue un gol en contra tremendo”.

Finalmente, Barbarán consideró que dentro de la Cancillería argentina debe haber un enorme malestar por cómo se maneja el presidente.

“Sánchez se le terminó riendo en la cara y la oposición no quiso recibirlo”, concluyó.