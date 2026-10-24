Milei: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron”

El presidente Javier Milei aseguró que sectores de la oposición intentaron desplazarlo del poder mediante la causa $LIBRA. Lo afirmó el viernes por la noche durante la cena anual de la Fundación Faro, organización dirigida por Agustín Laje.

“Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron”, sostuvo el mandatario, quien celebró su sobreseimiento y acusó a dirigentes opositores y medios de comunicación de impulsar una operación para perjudicarlo.

Críticas a periodistas y respaldo a Bolsonaro

Durante su discurso, Milei cuestionó duramente a varios periodistas, entre ellos Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni y Luis Novaresio, a quienes responsabilizó por la difusión de acusaciones en su contra.

La agencia Noticias Argentinas también recogió sus declaraciones sobre las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario expresó su apoyo a Flávio Bolsonaro y manifestó su deseo de que su triunfo fortalezca una alianza internacional de derecha.

El encuentro se realizó en Puerto Madero, con la participación de funcionarios, empresarios y referentes del oficialismo.