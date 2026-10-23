Múltiples allanamientos por duplicación de la cuenta de un comercio de bicicletas

En los barrios Parque Belgrano y 1º de Mayo. Se secuestraron tres celulares y la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia dirige la investigación.
Policiales23/10/2026

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En los últimos días se realizaron diferentes allanamientos en la ciudad bajo la dirección de Prevención y Asistencia Informática, dependiente de la Dirección General de Ciberseguridad. Los allanamientos fueron impulsados a raíz de una investigación por presunta estafa y defraudación informática.

La causa se inició a partir de las denuncias de varias personas que intentaron comprar bicicletas por una red social y realizaron transferencias y depósitos de dinero como forma de pago, pero nunca recibieron los productos. La investigación determinó que los pagos se habían hecho a una cuenta clonada, que simulaba ser la cuenta oficial de una casa comercial.

Los allanamientos fueron en tres viviendas de los barrios Parque Belgrano y 1º de Mayo. Como resultado, un hombre fue detenido, otras dos personas fueron identificadas y se secuestraron tres teléfonos celulares de interés para la causa.

Los efectivos actuaron bajo las directivas de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, que continúa con las actuaciones.

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