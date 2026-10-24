Galíndez criticó la falta de sensibilidad de Milei y planteó una alternativa desde las provincias

El secretario general del PJ Salta, Gastón Galíndez, cuestionó el rumbo económico y social del Gobierno de Javier Milei y planteó que los gobernadores deberían impulsar una alternativa nacional con propuestas concretas de desarrollo.

Durante su participación en Vale Todo por Aries, el dirigente sostuvo que la oposición tampoco logró presentar un programa capaz de ofrecer una perspectiva de futuro. En ese sentido, criticó las disputas por candidaturas que, a su entender, desplazan el debate sobre educación, infraestructura y producción.

“Tiene que salir una idea de los gobernadores”

Galíndez afirmó que la experiencia de gobernar una provincia permite comprender las necesidades de los municipios, las economías regionales y las obras necesarias para conectar los centros productivos.

“Creo que tiene que salir una idea de los gobernadores de decir: ‘Che, es por acá’”, expresó, al reclamar una agenda común para el Norte Grande y otras regiones del país.

También cuestionó la orientación del Gobierno nacional. “No creo que tenga la capacidad ni la sensibilidad ni el interés de mirar hacia un modelo de mayor empatía, de mayor inclusión, de mayor igualdad de oportunidades”, sostuvo sobre Milei.

Galíndez planteó que Argentina necesita acuerdos políticos que se sostengan durante 10 o 20 años, con reglas previsibles para las inversiones y mayores oportunidades de desarrollo en el interior del país.