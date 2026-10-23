El Norte Grande ratificó su apoyo a Sáenz por las obras ferroviarias del C14 y C15

Los vicegobernadores del Norte Grande expresaron un contundente respaldo a las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz para la recuperación y mejora de los ramales ferroviarios C14 y C15 del Belgrano Cargas. El apoyo fue manifestado durante la reunión de Mesa Ejecutiva y luego ratificado en la 60ª Sesión Plenaria del Parlamento regional, realizada este viernes en la ciudad de Corrientes.



El vicegobernador Antonio Marocco representó a Salta junto a una delegación de legisladores provinciales. El plenario contó con la participación del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, quien dio la bienvenida a los parlamentarios.

En el estrado estuvieron los vicegobernadores de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, quien además preside el Parlamento del Norte Grande; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard; de Jujuy, Alberto Bernis; y de Tucumán, Miguel Acevedo.

Marocco resaltó las gestiones de Sáenz ante el Gobierno nacional y el acuerdo alcanzado con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, para avanzar con una adenda al pliego licitatorio del Belgrano Cargas. El entendimiento apunta a garantizar la obligatoriedad de las obras del ramal C14 y establecer el compromiso de financiamiento internacional para el C15, dos trazas estratégicas para el desarrollo productivo de Salta y del Norte argentino y la integración del Corredor Bioceánico.

“Estamos hablando de un tren geopolítico, estratégico para la integración del Norte Grande y su conexión con los países vecinos. Por eso respaldamos las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz por los ramales C14 y C15: su recuperación es una prioridad para el desarrollo productivo de toda la región. Este tren no puede seguir esperando. Tenemos que sostener ese esfuerzo hasta que los compromisos asumidos se concreten en obras”, sostuvo Marocco.

En la jornada previa, los vicegobernadores también recibieron a representantes de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina, quienes plantearon una serie de acciones integrales orientadas a la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Asimismo, mantuvieron un encuentro con representantes de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF).

Los parlamentarios, por su parte, participaron del trabajo en comisiones, donde avanzaron en el análisis de 149 proyectos presentados sobre distintas temáticas de interés regional que fueron luego ratificados en la Sesión Plenaria.