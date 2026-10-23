Retiraron tres toneladas de basura del cerro San Bernardo para prevenir incendios

Unas tres toneladas de basura fueron retiradas del cerro San Bernardo durante una jornada de limpieza en distintos sectores de la reserva natural. Entre los residuos encontrados había colchones, plásticos, telas, vidrios y recipientes abandonados que pueden favorecer incendios o acumular agua.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales de la Municipalidad, explicó que buscan repetir estos operativos una vez al mes para mantener limpio el cerro y reducir los riesgos ambientales. “Estamos tratando de hacer mensualmente un operativo de limpieza, un poco para prevención de incendios y otro poco por higiene urbana y ambiental”, señaló.

Durante la jornada se juntaron alrededor de 150 bolsas de residuos de distintos tamaños. Entre los elementos retirados, Ragno mencionó colchones vinculados a ocupaciones no autorizadas del espacio público y una importante cantidad de materiales descartados.

“Básicamente, hemos retirado colchones de gente que ha ocupado ilegalmente el espacio público, y después mucho plástico y telas, también mucho vidrio. El vidrio, en algún momento, puede ser un foco de iniciación de incendio”, advirtió.

Otro de los problemas detectados fue la presencia de recipientes que acumulan agua, por lo que su retiro también busca reducir posibles riesgos sanitarios para los vecinos de las zonas cercanas.

“El mensaje a la gente es que cuidemos entre todos, que si uno trae algo de basura, se la lleva a la casa. Para eso tenemos una recolección domiciliaria que asegura la Municipalidad en toda la ciudad”, expresó el funcionario.