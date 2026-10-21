Grecia en pie de lucha: una masiva marcha estudiantil sacude Atenas

La tensión social que recorre el continente europeo sumó este miércoles un nuevo capítulo en Grecia, donde miles de estudiantes, profesores y trabajadores de la salud se volcaron masivamente a las calles de distintas ciudades para exigir un mayor financiamiento estatal, mejoras sustanciales en la educación pública y respuestas concretas frente a la escalada del costo de vida.

Solo en Atenas, alrededor de 10.000 manifestantes participaron de una nutrida marcha pacífica vigilada por la policía, convertida en un fuerte llamado de atención para el gobierno conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis —quien afrontará un nuevo test electoral a mediados de 2027— en un contexto donde el poder adquisitivo, las tarifas de energía y los exorbitantes precios de los alquileres ahogan el futuro de las nuevas generaciones.

El epicentro de los reclamos estuvo marcado por la crisis habitacional que padecen los jóvenes que deben trasladarse para estudiar, una problemática ilustrada por testimonios como el del estudiante de ingeniería Panagiotis Moschonas, quien cuestionó la insuficiencia de los subsidios estatales de 120 euros mensuales frente a un mercado inmobiliario inaccesible.

Mientras los gremios docentes y sanitarios paralizaron parte de los servicios públicos en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales, la ministra de Educación, Sofía Zacharaki, reconoció las dificultades habitacionales y defendió un plan de inversión superior a los 733 millones de euros en residencias estudiantiles e infraestructura, en momentos en que el malestar juvenil en Grecia converge con las protestas de alto voltaje que sacuden a otros socios europeos como Francia, Italia y Albania.

(Con información de Ámbito)