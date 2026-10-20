Restricciones aduaneras: Sáenz pidió a ARCA cambios “sin afectar el comercio”

El gobernador Gustavo Sáenz formalizó ante ARCA y la Dirección de Aduanas el pedido de revisión de los cambios en el régimen de tráfico fronterizo de exportación, en respuesta a los reclamos de empresarios y municipios del norte salteño.

“Formalmente solicité al ARCA y a la Dirección de Aduanas la revisión a los cambios introducidos al régimen de tráfico fronterizo de exportación”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Sáenz aclaró que su planteo no cuestiona la necesidad de controles aduaneros, sino las consecuencias que las modificaciones pueden tener sobre las actividades comerciales de la región. “Entiendo la necesidad de fortalecer los mecanismos de control vigentes, pero esa reestructuración debe lograrse sin afectar el comercio que se desarrolla de forma legal en la zona de frontera”, sostuvo.

Formalmente solicité al ARCA y a la Dirección de Aduanas la revisión a los cambios introducidos al régimen de tráfico fronterizo de exportación. Entiendo la necesidad de fortalecer los mecanismos de control vigentes, pero esa reestructuración debe lograrse sin afectar el comercio que se desarrolla de forma legal en la zona de frontera. Al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, y al director de Aduanas, José Vélis, solicité una solución a esta situación que es rechazada por empresarios y municipios fronterizos salteños. — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 20, 2026

Las modificaciones fueron cuestionadas por comerciantes de Salvador Mazza y Tartagal. La Resolución General 5910/2026 estableció un límite de 150 dólares diarios por persona para el traslado de mercaderías bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo, además de restricciones para determinados productos.

Distintos sectores del norte salteño cuestionaron la falta de consultas previas y advirtieron sobre el impacto económico de las medidas, que afectan las ventas hacia Bolivia.

Ante este escenario, Sáenz confirmó que pidió a las autoridades nacionales “una solución a esta situación que es rechazada por empresarios y municipios fronterizos salteños”.