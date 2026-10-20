Restricciones aduaneras: Sáenz pidió a ARCA cambios “sin afectar el comercio”

El gobernador formalizó una solicitud ante las autoridades nacionales para modificar las nuevas disposiciones que afectan al comercio fronterizo. Empresarios y comerciantes advirtieron sobre las consecuencias económicas de las medidas y cuestionaron su implementación.
Salta20/10/2026

saenz meta

El gobernador Gustavo Sáenz formalizó ante ARCA y la Dirección de Aduanas el pedido de revisión de los cambios en el régimen de tráfico fronterizo de exportación, en respuesta a los reclamos de empresarios y municipios del norte salteño.

“Formalmente solicité al ARCA y a la Dirección de Aduanas la revisión a los cambios introducidos al régimen de tráfico fronterizo de exportación”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

4bv0271“Desde Buenos Aires no entienden la frontera”: advierten que las restricciones de ARCA golpean al comercio salteño

Sáenz aclaró que su planteo no cuestiona la necesidad de controles aduaneros, sino las consecuencias que las modificaciones pueden tener sobre las actividades comerciales de la región. “Entiendo la necesidad de fortalecer los mecanismos de control vigentes, pero esa reestructuración debe lograrse sin afectar el comercio que se desarrolla de forma legal en la zona de frontera”, sostuvo.

Las modificaciones fueron cuestionadas por comerciantes de Salvador Mazza y Tartagal. La Resolución General 5910/2026 estableció un límite de 150 dólares diarios por persona para el traslado de mercaderías bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo, además de restricciones para determinados productos.

SALVADOR MAZZAARCA golpea las ventas a Bolivia y genera preocupación entre comerciantes de Salvador Mazza

Distintos sectores del norte salteño cuestionaron la falta de consultas previas y advirtieron sobre el impacto económico de las medidas, que afectan las ventas hacia Bolivia.

Ante este escenario, Sáenz confirmó que pidió a las autoridades nacionales “una solución a esta situación que es rechazada por empresarios y municipios fronterizos salteños”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail