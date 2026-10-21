La ONU advierte sobre una posible interferencia de Meta en el balotaje presidencial en Brasil

La recta final hacia el balotaje presidencial en Brasil sumó una fuerte presión internacional este miércoles, luego de que expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaran su profunda preocupación por denuncias de restricciones y sesgos de visibilidad en las plataformas de Meta durante la campaña.

El pronunciamiento surge a raíz de los reclamos presentados por el equipo del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva —quien disputa la presidencia frente al senador conservador Flávio Bolsonaro de cara a los comicios del 25 de octubre—, apuntando contra el funcionamiento de Instagram, WhatsApp y las herramientas de inteligencia artificial de la compañía.

Para los especialistas del organismo internacional, las limitaciones en el alcance de perfiles oficialistas, los bloqueos a creadores de contenido y las respuestas desiguales de los sistemas automatizados amenazan con comprometer la libertad de expresión y alterar la igualdad de condiciones en la competencia democrática.

Ante este escenario, y en sintonía con un fallo reciente del Tribunal Superior Electoral (TSE) que le ordenó a la firma garantizar un estricto trato igualitario a ambas candidaturas, los expertos instaron a la compañía de Mark Zuckerberg a transparentar sus algoritmos y establecer canales efectivos de reclamo.

Por su parte, la empresa emitió un comunicado a una semana de la votación en el que admitió la existencia de "incidentes técnicos" que afectaron a la campaña de Lula, aunque desmintió categóricamente cualquier intencionalidad de interferencia política o parcialidad, calificando las acusaciones de infundadas mientras el debate sobre el poder de las grandes tecnológicas en los procesos electorales vuelve a colocarse en el centro de la escena global.

(Con información de Página12)