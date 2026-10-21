Boca conocerá hoy a su rival en la final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors ya tiene su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026 y este miércoles conocerá a su rival. La última semifinal se definirá entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro, que se medirán desde las 19 en el estadio Centenario de Montevideo.

El conjunto brasileño llega con una diferencia considerable después de imponerse por 3-0 en el partido de ida, disputado en Belo Horizonte. Reinier, Bernard y Thiago Borbas marcaron los goles que dejaron al equipo de Eduardo Domínguez a un paso del partido decisivo.

Para el conjunto uruguayo, la misión será intentar una remontada histórica ante su público. Necesita ganar por tres goles para llevar la serie a los penales, mientras que una diferencia mayor le permitirá clasificarse directamente.

Del otro lado, Atlético Mineiro buscará administrar la ventaja y sellar su pasaje a la final, donde enfrentará a Boca, que viene de eliminar a Vasco da Gama con una gran victoria por 3-1 en el Maracaná, tras haber perdido 1-0 en la ida.

La final será en Colombia

La definición de la Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Boca espera por su adversario con la ilusión de volver a conquistar un título internacional y cerrar una campaña que ya tuvo una noche inolvidable en Río de Janeiro.