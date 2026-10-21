El Vaticano confirmó que el papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico

El Vaticano difundió un nuevo parte médico sobre la salud del papa León XIV y confirmó que no necesitará tratamiento oncológico adicional tras la operación a la que fue sometido el pasado 13 de octubre. Los resultados definitivos de los estudios determinaron que el tumor pulmonar extirpado era maligno, pero que la enfermedad se encontraba localizada.

“En el día de hoy se conocieron los resultados definitivos de los estudios histológicos y de los análisis de biología molecular realizados sobre el tejido extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre”, informaron fuentes oficiales del Vaticano.

El pontífice fue intervenido en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar. La cirugía se desarrolló sin complicaciones y permaneció internado durante cinco días, hasta recibir el alta el sábado 17 de octubre.

Tras evaluar los resultados, el equipo médico concluyó que no será necesario continuar con otros tratamientos. “Una posterior evaluación oncológica confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional”, precisó el comunicado.

Desde su salida del hospital, León XIV permanece en recuperación en el Palacio Apostólico y comenzó a retomar progresivamente sus actividades públicas.

El domingo, durante el rezo del ángelus, recibió el saludo de unos 15.000 fieles y agradeció las muestras de apoyo. “Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, expresó.

Además, este miércoles participó por primera vez desde la cirugía de una audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde recorrió el lugar a bordo del papamóvil ante los fieles y visitantes.

La evolución de su salud también genera expectativas por el viaje a la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre. Días atrás, el cirujano Stefano Margaritora señaló que no existen motivos clínicos que impidan al pontífice realizar la visita.