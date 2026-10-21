La minoría árabe de Israel se moviliza para frenar a la extrema derecha

La tensión institucional en Israel atraviesa horas decisivas de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre, donde la minoría árabe —que representa aproximadamente el 20% de la población— protagoniza un giro histórico en su estrategia política frente a la posibilidad de que continúe la administración de Benjamin Netanyahu.

Históricamente castigada por la apatía y el boicot electoral, la comunidad registra una inusual movilización impulsada por el temor a la consolidación de las políticas promovidas por los ministros de la extrema derecha dentro de la coalición gobernante, representados principalmente por Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich.

Este clima de urgencia llevó a modificar la postura de ciudadanos que jamás habían participado, bajo la convicción de que la concurrencia masiva a las urnas se convirtió en la única herramienta institucional disponible para frenar el endurecimiento de las medidas hacia la población palestina y la escalada de tensiones territoriales.

El malestar se agudizó tras episodios recientes de intento de colonización dentro de localidades de mayoría árabe en territorio israelí, impulsados bajo la retórica oficial de "judaizar" estas regiones, sumado a la creciente preocupación por las demoliciones masivas de viviendas bajo el argumento de la falta de permisos administrativos.

A esto se le añade una profunda crisis de seguridad interna caracterizada por el incremento de la criminalidad, los homicidios y las extorsiones en el ámbito local, un flagelo que los vecinos y especialistas atribuyen a la retirada de las políticas estatales de protección.

Con las principales fuerzas políticas árabes habilitadas definitivamente por la Corte Suprema tras sortear los intentos de proscripción impulsados desde el oficialismo, las proyecciones auguran un crecimiento en su caudal parlamentario que podría otorgarle un peso decisivo en la formación del próximo gobierno, transformando estas elecciones en una verdadera lucha por la supervivencia y la igualdad de derechos.

(Con información de Ámbito)