Corea del Norte difunde imágenes de Kim Jong Un tras una ola de rumores sobre su supuesta muerte

El hermetismo habitual del régimen norcoreano volvió a romperse este martes luego de que la agencia oficial KCNA difundiera una serie de fotografías en las que se observa a Kim Jong Un recorriendo una exposición de indumentaria junto a su hija Ju-ae, un movimiento diseñado quirúrgicamente para desactivar una marea de especulaciones virales que, durante el fin de semana, inundaron las redes sociales con falsas versiones sobre una presunta hemorragia cerebral, un coma irreversible e incluso el fallecimiento del mandatario de cuarenta y dos años.

El origen del revuelo digital, replicado por algunos tabloides internacionales, se ancló en publicaciones de cuentas críticas y disidentes en la plataforma X —entre ellas las de figuras radicadas en Estados Unidos que hablaban de la supuesta llegada de equipos médicos chinos de urgencia a Pyongyang—, avivando un historial crónico de rumores sobre la frágil salud de un líder que arrastra antecedentes de obesidad módica y un peso genético familiar marcado por afecciones cardíacas fatales.

Si bien el despacho norcoreano fechó la actividad el lunes diecinueve de octubre y destacó el entusiasmo del gobernante durante la muestra industrial, las agencias internacionales de noticias no han podido verificar de manera independiente la autenticidad temporal de las imágenes, dejando abierta la incógnita en torno al verdadero estado del líder supremo en un tablero geopolítico donde cada silencio y cada reaparición se miden con lupa.

(Con información de Perfil)