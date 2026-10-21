París extiende el toque de queda, los sindicatos van a la huelga general y Macron estalla contra Trump

La crisis social y política que sacude a Francia ingresó este miércoles en su fase más crítica con la renovación del toque de queda nocturno en áreas clave de París —como la Plaza de la República y Les Halles— por tercera jornada consecutiva, tras los graves episodios de saqueos y actos vandálicos registrados el fin de semana.

Mientras las principales ciudades del país evalúan medidas similares frente a una ola de disturbios originada en masivas marchas contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de la Sanidad y la Educación, el conflicto escaló institucionalmente cuando Sophie Binet, líder del influyente sindicato CGT, convocó formalmente a "subir de nivel" las protestas mediante una huelga general para el próximo 5 de noviembre, al considerar insuficientes las respuestas del Ejecutivo que encabeza el primer ministro Sébastien Lecornu.

Las consecuencias de los desmanes dejaron un saldo preliminar alarmante que incluye a más de 3.000 establecimientos comerciales afectados y más de 2.500 arrestos en todo el territorio nacional, de los cuales un centenar y medio de personas ya fueron derivadas a prisión preventiva, mientras las fuerzas de seguridad permanecen en máxima alerta ante una nueva movilización convocada por los "chalecos amarillos" para el próximo sábado.

En paralelo, y en medio de este polvorín interno con la mira puesta también en el escenario geopolítico, el presidente Emmanuel Macron apuntó con extrema dureza desde Doha contra las declaraciones de líderes extranjeros como Donald Trump —quien atribuyó los desórdenes a migrantes y yihadistas—, calificando sus dichos de "estúpidos", electoralistas y basados en imágenes manipuladas por inteligencia artificial que buscan hacer campaña a costa de la estabilidad francesa.

(Con información de TN)