Un sondeo clave en Brasil achica la brecha entre Bolsonaro y Lula
La carrera hacia el balotaje presidencial en Brasil ingresó en su tramo más dramático luego de que la influyente encuestadora Quaest revelara este miércoles que la diferencia entre el candidato conservador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se redujo a un único punto porcentual.
Con un 45% de las preferencias de votos válidos para el retador frente al 44% del actual jefe de Estado —un escenario de empate técnico ratificado también de manera paralela por la consultora Meio/Ideia—, el sondeo refleja cómo el margen de maniobra se estrecha al máximo de cara a la votación del próximo domingo.
El informe destaca además un dato político de alto impacto: entre los electores que no acudieron a las urnas en la primera vuelta o votaron en blanco, el 40% anticipa su respaldo a Lula, mientras que un 36% se inclinación por Bolsonaro, convirtiendo la movilización de ese vasto universo de ausentes en la gran llave de la elección.
El nuevo escenario electoral llega condicionado por un combo complejo de factores económicos, sociales y discursivos que incluyeron el reciente debate televisivo, la implementación de aumentos en el subsidio del Bolsa Família frente a un escenario de altas tasas de interés, y la repercusión de medidas legislativas clave como la reducción de la semana laboral.
Mientras los equipos de campaña intensifican la polarización y buscan seducir a un electorado altamente volátil donde la indecisión espontánea alcanza al 14%, los márgenes de error y la estabilidad en las retenciones de votos originales de octubre auguran una definición voto a voto, donde cada adhesión de última hora resultará determinante para inclinar la balanza en la disputa por el Palacio de Planalto.
(Con información de Clarín)