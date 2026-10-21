Barranquilla espera a Boca: cuándo y dónde se jugará la final de la Sudamericana

Boca Juniors ya tiene marcado en el calendario su próximo gran objetivo internacional. Después de eliminar a Vasco da Gama en una serie vibrante, el equipo argentino jugará la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla, Colombia.

La CONMEBOL estableció que el partido decisivo se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano. El horario de inicio todavía no fue confirmado oficialmente.

Una final a partido único

Como establece el formato de la competencia, el campeón se definirá en un solo encuentro, por lo que no habrá revancha. Boca buscará sumar un nuevo título continental y volver a festejar a nivel internacional.

El rival del conjunto de la Ribera saldrá de la semifinal entre Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, y Montevideo City Torque. El equipo brasileño llega con ventaja tras imponerse por 3-0 en el encuentro de ida.

La expectativa crece entre los hinchas xeneizes, que sueñan con acompañar al equipo en Colombia y volver a levantar una copa internacional. Barranquilla será el escenario de una final que promete paralizar al continente.