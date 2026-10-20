Milei acusó a Lula de misógino y lanzó una advertencia por las elecciones en Brasil: “Espero que no se las robe”

El presidente Javier Milei volvió a confrontar públicamente con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y lanzó una dura acusación en la recta final de las elecciones presidenciales de Brasil, que tendrán su segunda vuelta el próximo domingo 25 de octubre.

A través de su cuenta de X, el mandatario argentino cuestionó unas declaraciones de Lula sobre las mujeres, lo acusó de mantener una actitud misógina y puso en duda la limpieza del proceso electoral.

“Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”, escribió Milei, en un mensaje que también incluyó críticas a los sectores progresistas.

“Los progres machirulos... Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes... Se les está cayendo la careta a estos delincuentes”, agregó el jefe de Estado argentino.

Brasil define su próximo presidente este domingo

Las declaraciones se producen a cinco días del balotaje entre Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que representa al Partido Liberal.

La campaña atraviesa un clima de fuerte confrontación política y denuncias cruzadas entre ambos espacios.

En los últimos días, Lula denunció un supuesto trato desigual de las plataformas de Meta en beneficio de Bolsonaro. La Justicia electoral brasileña intervino y exigió a la compañía que garantice condiciones equitativas para las dos candidaturas.

Por su parte, las encuestas publicadas durante octubre muestran una competencia ajustada, con diferencias que en varios relevamientos se encuentran dentro de los márgenes de error.

Una nueva intervención de Milei en la política brasileña

El mensaje profundiza las diferencias entre los presidentes de Argentina y Brasil, quienes mantienen posiciones ideológicas enfrentadas.

Además, la campaña de Lula utilizó recientemente referencias a la situación económica argentina y a las políticas de Milei para cuestionar el modelo que representa Flávio Bolsonaro.

Las declaraciones del Presidente argentino se conocieron mientras se encontraba de viaje a España, donde tenía previstas actividades políticas y académicas.

La acusación de un posible fraude formulada por Milei no estuvo acompañada de pruebas, por lo que debe entenderse como una manifestación política del mandatario y no como una irregularidad electoral acreditada.

El próximo domingo, los brasileños deberán elegir quién ejercerá la Presidencia durante los próximos cuatro años.