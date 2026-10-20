El papa León XIV habló con Putin y Zelenski para conseguir una tregua humanitaria en Ucrania

El papa León XIV mantuvo conversaciones telefónicas con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, para impulsar una tregua humanitaria que permita asistir a la población de Oleshky, una ciudad ucraniana ocupada por las fuerzas rusas.

El Pontífice dialogó con Putin y con Zelenski, en una nueva intervención diplomática del Vaticano para aliviar las consecuencias de la guerra.

Durante ambas comunicaciones, manifestó su preocupación por la crítica situación de los habitantes de Oleshky, ubicada en la región de Jersón, donde la falta de alimentos, medicamentos y vías seguras de evacuación amenaza a la población civil.

Según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, León XIV pidió que Rusia y Ucrania colaboren para permitir la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, además de garantizar la salida voluntaria y segura de los residentes.

Una ciudad aislada y sin alimentos

Oleshky permanece bajo ocupación rusa desde 2022. La destrucción de infraestructura, los caminos minados y los enfrentamientos mantienen a sus habitantes prácticamente aislados.

La situación es especialmente grave para las personas mayores y quienes no pueden abandonar sus hogares. Los problemas de abastecimiento se profundizaron durante los últimos meses y numerosos residentes enfrentan una grave escasez de alimentos.

Las autoridades ucranianas responsabilizan a las fuerzas rusas por las dificultades para habilitar corredores humanitarios, mientras que Moscú atribuye la situación a las acciones de Kiev.

En su conversación con Zelenski, el Papa recordó el pedido de alto el fuego que había presentado días antes a Putin y reiteró que la colaboración entre las partes resulta indispensable para asistir a los civiles.

La Santa Sede reafirmó además su compromiso con el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

Por el momento, no se anunció un acuerdo de tregua, aunque el Vaticano mantiene abiertas las gestiones diplomáticas con ambos gobiernos.