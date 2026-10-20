La advertencia de Trump en el corazón de Kansas ante el fantasma de una derrota electoral

Las imágenes de barricadas humeantes y caos urbano al otro lado del Atlántico se convirtieron en el nuevo combustible dialéctico de la Casa Blanca.

Durante un convulsionado acto de campaña en suelo kansense para rescatar la precaria candidatura del senador republicano Roger Marshall, el presidente estadounidense utilizó el estallido social en Francia como una herramienta de presión extrema para aterrorizar al electorado ante una hipotética victoria demócrata.

Convocando a las bases a frenar lo que califica como una amenaza existencial, el líder republicano buscó desviar la atención de un panorama doméstico asfixiado por el encarecimiento crónico del costo de vida, el impacto directo de la guerra en Irán sobre el bolsillo de los trabajadores y una caída generalizada en los índices de aprobación popular.

Lejos de apaciguar los ánimos en un bastión tradicionalmente conservador que hoy enfrenta grietas inesperadas de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, la retórica presidencial apeló al miedo y a la confrontación identitaria, intentando blindar el frágil control legislativo del Congreso mediante la estigmatización sistemática de sus adversarios políticos y la sombra de un colapso institucional calcinado.

(Con información de Ámbito)