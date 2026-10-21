Qué hacer ante un sismo: capacitaron a más de 1.500 alumnos salteños

Las prácticas se realizaron en tres escuelas de Capital y Rosario de Lerma. Evaluaron cómo actuar ante un temblor y los procedimientos de emergencia.
Salta21/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Más de 1.500 estudiantes de Salta participaron en jornadas de capacitación y simulacros de evacuación ante movimientos sísmicos, realizadas en tres establecimientos educativos de Capital y Rosario de Lerma.

Las actividades fueron organizadas por la Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, junto con docentes y equipos directivos, con el objetivo de actualizar los protocolos de actuación frente a posibles temblores.

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Qué escuelas participaron

Los ejercicios se desarrollaron en el Colegio Secundario N.º 5096 «20 de Febrero», el Colegio N.º 8007 «Manuel Belgrano» y la Escuela N.º 4394 «Coronel Vicente Torino de Viana».

Durante las jornadas se trabajó sobre los planes de emergencia, la distribución de responsabilidades, las vías de evacuación y los puntos de encuentro establecidos para situaciones de riesgo.

Al finalizar, los alumnos y docentes participaron de simulacros que permitieron evaluar los conocimientos adquiridos y la organización de cada institución.

Desde el organismo provincial anticiparon que las capacitaciones continuarán en escuelas y colegios de distintos puntos de Salta, con el propósito de reforzar la preparación de la comunidad educativa ante eventuales movimientos sísmicos.

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