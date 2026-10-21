Jubilados salteños: “Con una jubilación mínima, o comés o comprás remedios”

Los jubilados y pensionados autoconvocados de Salta volverán a manifestarse este miércoles a las 18 en la Plaza 9 de Julio para reclamar mejoras en sus ingresos, acceso a medicamentos y atención médica. Susana Fernández, integrante de la agrupación, advirtió que las jubilaciones no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y que muchos adultos mayores dependen de la ayuda de sus familias para subsistir.

Así lo explicó en N&N por Aries, Fernández aseguró que el sector lleva casi 100 miércoles consecutivos de movilizaciones y que la situación económica continúa deteriorando las condiciones de vida de los adultos mayores.

“O es para comer o para comprar remedios”

La referente señaló que una de las principales preocupaciones es la pérdida de cobertura de medicamentos y las dificultades para acceder a prestaciones médicas a través del PAMI.

“Principalmente, la desfinanciación del PAMI, de los medicamentos gratuitos, de la atención médica. Tienen que esperar mucho tiempo para ser atendidos”, cuestionó.

Fernández sostuvo que los ingresos de quienes cobran la jubilación mínima resultan insuficientes para afrontar alimentación, alquiler y medicamentos, una situación que obliga a numerosos jubilados a recurrir al acompañamiento económico de hijos, nietos u otros familiares.

“Con la básica no se cubre ni alimentación, ni alquiler, ni alimentación adecuada”, afirmó. También advirtió que algunos adultos mayores deben continuar trabajando para complementar sus ingresos, mientras otros incluso ayudan económicamente a familiares que perdieron sus empleos.

Casi 100 miércoles de protestas en Salta

La agrupación mantiene sus concentraciones semanales frente a la Plaza 9 de Julio y participa de movilizaciones vinculadas con la educación pública, la discapacidad, la salud y los derechos laborales.

“Hace casi 100 miércoles que venimos marchando, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío y el calor”, expresó Fernández, quien insistió en que los reclamos de los jubilados forman parte de una problemática social más amplia.

La representante también cuestionó la falta de acompañamiento de las dirigencias sindicales y sostuvo que son principalmente las organizaciones de izquierda y estudiantes universitarios quienes se acercan a las movilizaciones.

Críticas al Gobierno y reclamos por el PAMI

Fernández cuestionó las políticas del Gobierno nacional y expresó su apoyo a la convocatoria a una huelga general para reclamar mejoras en las condiciones de vida de jubilados y trabajadores.

Además, denunció una presunta represalia contra el médico Sciotta, a quien, según afirmó, el PAMI le habría retirado 600 pacientes asignados después de acompañar reclamos por una mejor atención. La acusación corresponde a la referente y requiere una respuesta del organismo para establecer las circunstancias de esa decisión.

De cara al próximo año electoral, aseguró que la agrupación no deposita sus expectativas en los partidos políticos y continuará sosteniendo las movilizaciones.

“Pensamos que solo la movilización permanente va a hacer que este Gobierno deje de hacernos tantas tropelías”, expresó.

Finalmente, Fernández reiteró la convocatoria para este miércoles a las 18 en la Plaza 9 de Julio e invitó a los vecinos a acompañar el reclamo.