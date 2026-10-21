SAETA destacó las mejoras en el transporte público de Salta durante un congreso nacional

Claudio Mohr presentó en Mendoza las acciones que desarrolla la empresa para optimizar los recorridos, reducir tiempos de viaje y mejorar la conectividad.
Salta21/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El presidente de SAETA, Claudio Mohr, participó del XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, realizado en Mendoza, donde expuso las acciones que la empresa viene desarrollando para mejorar el servicio de transporte público en el área metropolitana de Salta.

Durante su presentación, Mohr destacó el trabajo sobre los recorridos y el aprovechamiento de las conexiones viales entre municipios, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado y facilitar la movilidad de los pasajeros.

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La experiencia de SAETA en el transporte metropolitano

El titular de la empresa también puso en valor el modelo de gestión público-privada y la utilización de las redes sociales como herramienta de comunicación con los usuarios.

La participación de SAETA se desarrolló en una mesa dedicada a la movilidad urbana, en la que se intercambiaron experiencias sobre transporte e infraestructura vial.

El encuentro reunió a especialistas y representantes de distintas provincias para analizar los desafíos actuales de la circulación y el transporte público.

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Mariana Frías
Salta21/10/2026
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