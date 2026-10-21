Encuesta en Salta: la inseguridad preocupa, pero la economía concentra el mayor malestar

La inseguridad, los bajos salarios y la falta de empleo encabezan las preocupaciones de los salteños, según una encuesta provincial presentada por el consultor político Benjamín Gebhardt. El estudio muestra además un crecimiento del malestar económico y una pérdida de protagonismo de la inflación frente a los problemas vinculados con los ingresos y el endeudamiento.

Gebhardt explicó que la medición tiene un margen de error de tres puntos porcentuales y diferencia entre los problemas que la población atribuye al Gobierno nacional y aquellos que considera responsabilidad de la administración provincial.

La inseguridad lidera las preocupaciones en Salta

Cuando se consulta por los principales problemas de la provincia, el 33% de los encuestados menciona la inseguridad, seguida por los bajos ingresos, con el 30%, y el desempleo, con el 17%.

Gebhardt explicó que, aunque la inseguridad aparece como el problema individual más mencionado, las dificultades económicas adquieren mayor peso cuando se consideran conjuntamente los bajos salarios y la falta de trabajo.

También señaló que la preocupación por los ingresos creció de manera sostenida durante el año: pasó del 20% a comienzos de 2026 al 30% en la última medición.

A nivel nacional, los salarios desplazaron a la inflación

Entre las cuestiones que los salteños consideran responsabilidad del Gobierno nacional, los salarios bajos aparecen en primer lugar, con el 35%, seguidos por la falta de empleo, con el 22%.

El consultor destacó que el endeudamiento personal comenzó a ocupar un lugar relevante entre las preocupaciones, junto con la corrupción. En cambio, la inflación cayó al 6% de las menciones, después de haber encabezado las demandas sociales durante años.

Gebhardt indicó además que cerca del 70% de los consultados tiene una evaluación negativa de la situación actual del país, aunque aclaró que esa percepción no necesariamente implica el mismo nivel de rechazo al Gobierno de Javier Milei.

Las encuestas reflejan un humor social cada vez más cambiante

Gebhardt explicó que su consultora realiza mediciones cada dos meses para observar la evolución de las preocupaciones sociales.

Advirtió que las opiniones pueden modificarse rápidamente por acontecimientos políticos, denuncias, decisiones gubernamentales o temas que adquieren repercusión en los medios y las redes sociales.

También sostuvo que las encuestas electorales no deben interpretarse como predicciones definitivas, porque las campañas están diseñadas precisamente para modificar las preferencias de los votantes.

La gente piensa más en su economía que en las próximas elecciones

Consultado sobre el escenario electoral de 2027, Gebhardt consideró que la mayoría de los ciudadanos todavía no está concentrada en las candidaturas ni ha tomado una decisión anticipada de abstenerse.

“La gente lo que le gustaría en primer lugar es que su situación mejorara y que anduviera bien”, sostuvo.

El consultor señaló que las evaluaciones políticas y las decisiones electorales llegarán más adelante, cuando se conozcan las alternativas disponibles y los ciudadanos puedan valorar si su situación económica y social mejoró.

De esta manera, la encuesta muestra un escenario en el que las preocupaciones cotidianas por la seguridad, el trabajo y los ingresos tienen mayor protagonismo que la discusión electoral.