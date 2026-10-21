Salta actualizó los títulos habilitados para cubrir cargos docentes: qué cambia

El Ministerio de Educación de Salta aprobó una actualización del Manual de Competencias de Títulos, que establece qué titulaciones permiten acceder a determinados cargos y horas cátedra en los establecimientos educativos de la provincia.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 574/26 de la Secretaría de Gestión Educativa, publicada este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial. La disposición modifica y amplía el régimen aprobado en 2013.

La actualización alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, además de la educación técnica, la formación profesional, la educación de jóvenes y adultos y la enseñanza privada. Incluye distintas áreas y especialidades, como informática, economía, agronomía, arte y tecnología.

El nuevo anexo establece las competencias correspondientes a los títulos para la cobertura de cargos y horas cátedra. Esto resulta relevante para quienes buscan incorporarse a la docencia o acceder a nuevas oportunidades laborales dentro del sistema educativo.

Además, Educación rechazó distintas solicitudes de incorporación y revisión de títulos, mediante la Resolución 575/26. Entre los motivos figuran carreras con una duración inferior a tres años, titulaciones que ya estaban contempladas en el manual y solicitudes que no cumplían los requisitos establecidos.