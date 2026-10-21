“Una carrera de seis años puede quedar obsoleta”: advierten por el impacto de la IA en la educación

Rodolfo De Angelis planteó que la velocidad de los cambios tecnológicos obliga a revisar el modelo de enseñanza en escuelas y universidades.
Educación21/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Retrato IA y educación del futuro

El avance de la inteligencia artificial y la velocidad de los cambios tecnológicos abren interrogantes sobre el futuro de la educación. Rodolfo De Angelis, Master Trainer en Programación Neurolingüística (PNL), sostuvo que las universidades y escuelas necesitan adaptar sus modelos de enseñanza a una realidad que cambia constantemente.

En el programa Pasaron Cosas, planteó que los conocimientos pueden perder vigencia antes de que los estudiantes terminen sus carreras. “Una carrera de seis años cuando termina ya es obsoleta o ya la hace la inteligencia artificial”, afirmó.

De Angelis consideró que el debate no debería limitarse a sostener las instituciones actuales, sino a revisar cómo se aprende y qué formación será necesaria en el futuro.

“Hay que rediseñar el sistema educativo. Capaz que ya no necesitamos universidades. Capaz que no necesitamos colegios”, expresó a modo de hipótesis.

El especialista también señaló que la velocidad de las transformaciones genera incertidumbre porque las personas tienen cada vez menos tiempo para adaptarse. En ese contexto, destacó la importancia de aprender a manejar los cambios y desarrollar herramientas personales para enfrentar escenarios desconocidos.

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