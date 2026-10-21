Cambio histórico en Salta: los exámenes de ingreso a las escuelas técnicas dejan de ser eliminatorios

Las escuelas técnicas de Salta dejarán de utilizar exámenes eliminatorios para el ingreso a primer año. La medida fue confirmada por el supervisor del Ministerio de Educación, Andrés Cipolla, quien explicó que las instituciones podrán realizar evaluaciones de nivelación, pero no utilizarlas como mecanismo de exclusión.

En Pelo & Barba, por Aries, el funcionario señaló que la nueva disposición también alcanza a las escuelas secundarias orientadas y busca garantizar el acceso a la educación durante la transición de la primaria al nivel secundario.

“Los exámenes no pueden ser eliminatorios. Los exámenes pueden ser nivelatorios o con una condición de fortalecer las capacidades”, explicó Cipolla.

El cambio genera interrogantes entre las familias, especialmente en establecimientos de alta demanda como la Escuela Técnica N° 2 Albert Einstein. Algunos padres manifestaron su preocupación porque ya habían invertido dinero en cartillas, profesores particulares y preparación para los tradicionales exámenes de ingreso.

Ante la consulta sobre cómo se distribuirán las vacantes, Cipolla explicó que cada establecimiento deberá elaborar su propio protocolo e informar públicamente la cantidad de lugares disponibles, con una reserva para estudiantes que deban repetir primer año.

El supervisor sostuvo que las evaluaciones deberán servir para conocer los aprendizajes previos de los ingresantes y fortalecer sus conocimientos antes del inicio de clases. También destacó que existen establecimientos con orientaciones similares, lo que permite ampliar las alternativas para las familias.