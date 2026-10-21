Vuelos en el aeropuerto de Salta: cómo opera la terminal este miércoles

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta funciona con normalidad este miércoles 21 de octubre, según la información de la grilla de Aeropuertos Argentina.

La terminal aérea permanece operativa las 24 horas, sin que se hayan informado inconvenientes generales en su funcionamiento.

Ante las condiciones meteorológicas previstas para distintas zonas de la provincia, desde la Subsecretaría de Defensa Civil recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas, ya que la normalidad operativa del aeropuerto no descarta modificaciones puntuales en las partidas o arribos.

También se aconseja presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tener a mano la documentación y el pasaje correspondiente.