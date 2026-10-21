Vialidad Nacional acelera obras en tres rutas clave de Salta antes del verano

El jefe de Vialidad Nacional en Salta, Federico Casas, brindó detalles sobre las intervenciones que se desarrollan en tres corredores estratégicos de la provincia. Confirmó avances en la recuperación de la Ruta 9/34, la construcción de una nueva traza sobre la Ruta 51 y los trabajos de mantenimiento en la Ruta 68 ante la proximidad de la temporada de lluvias.

Ruta 9/34: buscan terminar los trabajos antes de fin de año

Casas precisó que la recuperación del tramo comprendido entre Metán y Rosario de la Frontera abarca 27 kilómetros, de los cuales ya se repararon aproximadamente 14 o 15. El objetivo de Vialidad Nacional es completar el sector restante antes de finalizar 2026.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja sobre la calzada existente para restablecer las condiciones de circulación en uno de los sectores más deteriorados de la ruta.

Sin embargo, aclaró que la intervención forma parte de un proyecto más amplio que contempla la construcción de una autopista, con dos carriles hacia el sur y otros dos hacia el norte.

Ruta 51: construyen una nueva traza de 40 kilómetros para mejorar el tránsito minero

En la Ruta Nacional 51, Vialidad Nacional avanza con la construcción de 40 kilómetros de nueva traza en los sectores más complejos entre San Antonio de los Cobres y el paso de Sico.

Casas explicó que no se trata de una simple reparación, sino de una ruta completamente nueva, con pavimentación, puentes y alcantarillas. El proyecto modifica el recorrido actual mediante curvas de mayor radio y pendientes menos pronunciadas.

Estas características permitirán mejorar la seguridad vial y facilitar la circulación de vehículos pesados, incluidos los bitrenes, en una zona donde el tránsito creció por el desarrollo de la actividad minera.

El funcionario indicó que estos 40 kilómetros son los más difíciles de un recorrido de aproximadamente 150 kilómetros y que las intervenciones en los tramos restantes se encuentran en planificación.

Ruta 68: preparan los desagües para evitar anegamientos durante el verano

Respecto de la Ruta Nacional 68, principal conexión hacia Cafayate, Casas aseguró que se desarrollan trabajos preventivos para reducir los inconvenientes que generan las tormentas durante el verano.

Las tareas incluyen limpieza de canales de desagüe, retiro de sedimentos, recuperación de gaviones y trabajos para combatir la erosión, especialmente en la Quebrada de las Conchas.

Además, destacó que la autopista del Valle, ejecutada por el Gobierno provincial, permitirá disminuir el volumen de agua que llega a la Ruta 68 durante las lluvias, particularmente en sectores próximos a Cerrillos y La Merced.

Según explicó, esta intervención contribuirá a reducir los anegamientos que históricamente afectan la circulación y mejorará las condiciones de seguridad para los vecinos y los turistas que transitan hacia los Valles Calchaquíes.