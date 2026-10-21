Abandonar animales en Salta será una infracción muy grave: multas y suspensión de licencias

El Concejo Deliberante de Salta aprobó por unanimidad una modificación de la normativa municipal que incorpora el abandono de animales como una infracción muy grave y endurece las sanciones para los responsables. La medida contempla multas económicas, tareas comunitarias, capacitaciones obligatorias y, en determinadas circunstancias, la suspensión o inhabilitación de licencias de conducir.

La concejal Eliana Chuchuy que la iniciativa surgió ante el incremento de casos de abandono en distintos sectores de la ciudad. Según indicó, el 80% de los animales alojados en el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla proviene de situaciones de abandono. También aseguró que se registraron vehículos que llegan a las inmediaciones del establecimiento para dejar cachorros.

Multas y suspensión de licencias por abandonar animales

Chuchuy señaló que la modificación permite aplicar sanciones municipales específicas a quienes abandonen animales, una conducta que ahora queda expresamente contemplada como infracción muy grave.

Además de las multas, la normativa prevé tareas comunitarias y capacitaciones sobre cuidado responsable. En los casos en que se identifique un vehículo utilizado para cometer la infracción, también podrá disponerse la suspensión o inhabilitación de la licencia del titular, según la gravedad y la evaluación del Tribunal de Faltas.

La concejal aclaró que la Municipalidad deberá avanzar ahora con la implementación operativa de la ordenanza y la coordinación entre las áreas responsables de su aplicación.

Reclaman una fiscalía especializada en maltrato animal

La edil también se refirió a las limitaciones que existen para intervenir ante denuncias de maltrato animal, especialmente cuando los hechos ocurren dentro de propiedades privadas.

En ese sentido, respaldó el reclamo para crear una fiscalía especializada y señaló que en la Legislatura provincial existen 11 proyectos vinculados con la protección de los animales.

Chuchuy alentó a los vecinos a denunciar los casos de maltrato a través del 911 o del portal de denuncias web, aportando información que permita la intervención de la Justicia.

Los animales serán considerados seres sintientes

Otro aspecto de la normativa es el reconocimiento de los animales como seres sintientes, un concepto que busca superar la idea de la simple tenencia responsable e incorporar obligaciones vinculadas con su bienestar integral.

La concejal destacó que el municipio cuenta con dos móviles veterinarios que realizan castraciones, vacunaciones y desparasitaciones en los barrios. Además, confirmó que avanza el proyecto de un segundo hospital municipal para animales en la zona sudeste de la ciudad.