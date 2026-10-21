Nuevos peajes en Salta: eliminan el efectivo y cobran más a quienes no tienen TelePASE

La nueva concesionaria de las rutas nacionales en Salta comenzó a implementar un sistema de cobro electrónico que elimina el pago en efectivo y establece diferencias importantes en las tarifas. Mientras que con TelePASE el peaje cuesta $1.850, quienes abonen mediante QR o billeteras virtuales deberán pagar entre $3.500 y $3.600.

El jefe de Vialidad Nacional en Salta, Federico Casas, explicó que la empresa Autovías del NOA (AUNOA) ya comenzó a trabajar sobre los 250 kilómetros concesionados en la provincia, desde el límite con Tucumán hasta Jujuy, incluido el acceso norte a la ciudad de Salta.

Casas indicó que el objetivo es que durante el primer año de concesión todos los automovilistas migren al sistema TelePASE. Para facilitar el trámite, se dispuso personal de asistencia y conectividad Wi-Fi en las estaciones de peaje. También precisó que los veteranos de Malvinas, bomberos, ambulancias y patrulleros se encuentran entre los vehículos exceptuados del pago, mediante su correspondiente registro.

En cuanto a las obras, señaló que ya trabajan cuadrillas en el acceso a Salta, la rotonda de Torzalito y el sector comprendido entre Cabeza de Buey y el río Juramento. Además, se prevé incorporar equipos en el tramo desde Yatasto hacia General Güemes.

Sobre el deteriorado tramo de la Ruta 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera, Casas informó que ya se recuperaron aproximadamente 14 o 15 de los 27 kilómetros intervenidos y que el objetivo es finalizar los trabajos antes de fin de año. Aclaró que la inversión corresponde al Gobierno nacional, mientras que la Provincia anticipa los pagos a las empresas para evitar demoras administrativas.

Finalmente, adelantó que se analiza implementar tarifas diferenciadas o excepciones para quienes deban trasladarse diariamente entre localidades cercanas al futuro peaje previsto entre Metán y Rosario de la Frontera. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una decisión definitiva.