“Antes comíamos hasta 90 kilos de carne y hoy apenas 42”: la advertencia de un productor

El secretario de Bases Federadas y exdirigente de la Federación Agraria Argentina, Sebastián Campo, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los argentinos para comprar carne y sostuvo que los bajos salarios afectan tanto a los consumidores como a los pequeños productores.

En Pasaron Cosas, el dirigente aseguró que el consumo de carne vacuna se encuentra en niveles históricamente bajos. “Estamos en los 42 kilos por habitante por año”, afirmó, y recordó que Argentina llegó a registrar consumos de entre 60 y 90 kilos anuales por persona.

“Cuando veo que la gente elige lo que come de acuerdo a su billetera y no de acuerdo a lo que tenga ganas de compartir con su familia y con sus amigos, es una locura”, expresó.

Campo explicó que los precios internacionales de la carne aumentaron por una mayor demanda y que ese incremento también repercute en el mercado argentino. Sin embargo, señaló que el problema central es el deterioro de los ingresos: “Al tener los salarios tan pulverizados, se complica pagar un kilo de carne”.

El dirigente también advirtió que algunos productores ganaderos enfrentan problemas de rentabilidad debido a los costos de producción y comercialización.

Frente a este escenario, rechazó cerrar las exportaciones para bajar los precios y propuso aumentar la producción ganadera, fortalecer a los pequeños productores y generar mecanismos que permitan mejorar el acceso de los argentinos a la carne.

“Hay que buscar ese equilibrio”, concluyó.