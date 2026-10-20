Proyectan más de $7.600 millones para ampliar la Base Naval de Ushuaia

El Gobierno nacional avanzó con un proyecto de infraestructura militar en Ushuaia, Tierra del Fuego, que contempla una inversión superior a los $7.600 millones para ampliar las instalaciones de la Base Naval Integrada.

Mediante la Resolución 733/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Defensa autorizó el llamado a licitación pública nacional para la construcción de galpones modulares y obras complementarias.

El presupuesto oficial asciende a $7.638.061.962, mientras que el plazo previsto para ejecutar las obras es de 548 días corridos.

Obras previstas hasta 2029

La iniciativa forma parte de un proyecto de inversión de la Armada Argentina vinculado con el desarrollo de infraestructura en la península de Ushuaia.

La documentación oficial señala que la ejecución de los trabajos se extenderá más allá del actual ejercicio presupuestario, con previsiones para los años 2027, 2028 y 2029.

El proyecto contempla instalaciones modulares y tareas complementarias dentro de la jurisdicción naval.

La resolución también establece los mecanismos de contratación, control e inspección de los trabajos, que estarán a cargo de distintas dependencias de la Armada.

Todavía no hay una empresa adjudicada

La autorización permite iniciar el proceso licitatorio, pero no significa que las obras ya hayan comenzado ni que exista una empresa seleccionada.

Las firmas interesadas deberán participar del procedimiento de contratación, tras el cual se definirá la adjudicación correspondiente.