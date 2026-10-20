Malvinas: descubrieron placas de homenaje a soldados argentinos arrancadas y tiradas detrás del cementerio de Darwin

Un informe de la televisión chilena reveló que placas conmemorativas y ofrendas dedicadas a los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas fueron retiradas y arrojadas fuera del Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de 249 combatientes fallecidos durante el conflicto de 1982.

Las imágenes fueron registradas por el periodista Samuel Rojas Terán, del canal chileno Teletrece, durante una visita al archipiélago a comienzos de octubre.

Detrás de la Cruz Mayor del cementerio, el cronista encontró placas, rosarios, cintas, pulseras y figuras religiosas acumuladas entre los pastizales, algunas rotas y deterioradas.

Según explicó Rojas, varios de esos homenajes habrían sido retirados por contener referencias a las Islas Malvinas y al reclamo argentino de soberanía, expresiones consideradas provocadoras por sectores de la población isleña.

Una placa argentina entre los objetos descartados

Entre los elementos encontrados apareció una placa colocada en abril de 2026 por una emisora radial de Comodoro Rivadavia, con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.

El reconocimiento estaba tirado fuera del perímetro del cementerio, junto a otros recuerdos dejados por familiares y visitantes argentinos.

El periodista también señaló que, en algunos sectores, todavía podían observarse restos de pegamento donde anteriormente habían estado colocadas las placas, lo que indicaría que fueron desprendidas de sus lugares originales.

Sin embargo, no se identificó a los responsables de retirar los objetos ni se estableció oficialmente cuándo ocurrió.

Un nuevo episodio en medio de las tensiones por Malvinas

El hallazgo se conoció en medio de nuevas tensiones diplomáticas relacionadas con la soberanía del archipiélago y la reactivación de una ruta comercial marítima entre las islas y Punta Arenas, Chile.

El informe de Teletrece había sido realizado para mostrar cómo vive la comunidad chilena residente en Malvinas, pero las imágenes del cementerio argentino generaron repercusiones por el tratamiento dado a los homenajes de los excombatientes.

El Cementerio de Darwin constituye uno de los principales espacios de memoria de la Guerra de Malvinas y es visitado por familiares de los soldados fallecidos y veteranos del conflicto.

Las imágenes volvieron a poner en discusión el respeto por las ofrendas y los recuerdos destinados a quienes murieron durante la guerra de 1982.