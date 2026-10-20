El petróleo superó los US$110 y pone presión sobre el precio de la nafta

El precio internacional del petróleo superó los US$110 por barril este martes 20 de octubre y alcanzó su nivel más alto en cinco meses, impulsado por una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

El crudo Brent, referencia para los mercados internacionales, registró una suba del 1,7% y llegó a US$111,41, mientras que el WTI, utilizado como referencia en Estados Unidos, avanzó un 2% y se ubicó alrededor de los US$100.

La suba reavivó las preocupaciones por un posible traslado de los costos internacionales a los precios de la nafta y el gasoil en Argentina.

El conflicto en Medio Oriente impulsa los precios

De acuerdo con la información publicada por TN, el aumento está relacionado con ataques contra instalaciones energéticas de Arabia Saudita y el incendio de dos buques de carga en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Se trata de una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción puede alterar las expectativas de abastecimiento.

La incertidumbre sobre la seguridad de los envíos provocó nuevas compras en los mercados energéticos y presionó al alza las cotizaciones.

¿Puede aumentar la nafta en Argentina?

El encarecimiento del petróleo podría repercutir en los precios de los combustibles argentinos, aunque no implica un aumento automático en los surtidores.

Durante los últimos meses, las petroleras mantuvieron una política de desacople parcial entre el precio internacional del crudo y los valores internos.

Sin embargo, el presidente de YPF, Horacio Marín, reconoció que la diferencia entre ambas cotizaciones genera presión sobre los precios.

En declaraciones al diario Clarín, el ejecutivo explicó que el petróleo internacional se encuentra en valores elevados y que trasladar completamente esa suba a los combustibles podría perjudicar la demanda.

La evolución del Brent será determinante para las próximas decisiones comerciales de las petroleras.