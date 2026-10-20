Advierten que cada vez más afiliados de obras sociales recurren a hospitales públicos

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, mantuvo una reunión con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde expuso un balance general de gestión, detalló la situación del recurso humano en los hospitales de la provincia y profundizó sobre las medidas administrativas y convenios público-privados que se implementan para optimizar las prestaciones del sistema sanitario.

En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el diputado por Orán Alejandro Valenzuela, detalló que uno de los puntos abordados fue el nuevo decreto relacionado con el recupero de costos y la posibilidad de incorporar empresas especializadas para gestionar el cobro de las prestaciones que los hospitales públicos brindan a pacientes con cobertura médica.

Valenzuela recordó las dificultades que enfrentó para cobrar prestaciones a las obras sociales durante su gestión al frente del hospital de Orán. “He recibido hasta cartas documentos de obras sociales para que me abstenga a cobrarle, cuando ellos le cobran a los afiliados”, relató.

En ese sentido, defendió que las entidades se hagan cargo de la atención de sus afiliados en los hospitales públicos. “Acá a nadie, a ningún paciente, a ningún ciudadano salteño se le niega el acceso a la salud. Pero si tiene una obra social, yo particularmente creo que corresponde que lo deben abonar las obras sociales”, sostuvo.

Valenzuela también señaló que, de acuerdo con la situación analizada, cada vez más personas con cobertura médica recurren a los hospitales públicos debido a las dificultades económicas. “Muchos afiliados a las obras sociales, por la situación económica, se están volcando muchísimo al hospital público, a la salud pública, y eso también está haciendo la contención el Gobierno de Salta”, indicó.

La reunión también permitió conocer el panorama que Mangione presentó sobre los recursos humanos, la infraestructura, el parque automotor sanitario y las licitaciones de equipamiento, además de las necesidades del área para el Presupuesto 2027.

Otro de los temas que el ministro abordó, según relató Valenzuela, fue el impacto de los recortes nacionales. “Por ejemplo, de que de cada siete drogas de alta complejidad solamente le mandan dos. Estamos hablando de drogas para enfermedades crónicas, graves, oncológicas”, explicó el diputado.

Valenzuela remarcó que la falta de estos tratamientos tiene consecuencias para quienes dependen de la atención pública. “En el medio hay seres humanos, personas enfermas que necesitan de eso y que muchos no tienen el acceso a una salud en la parte privada”, señaló.

Finalmente, indicó que durante el encuentro los diputados también pudieron transmitir al ministro las necesidades que observan en los hospitales de sus departamentos, en el marco del análisis de las prioridades sanitarias para el próximo año.