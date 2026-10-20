Buscan recuperar el Paseo de los Poetas con mejoras en seguridad y espacios verdes

Este martes comenzó la renovación integral del Paseo de los Poetas, un espacio que presentaba deterioros por el paso del tiempo, el uso y hechos de vandalismo.

El coordinador de Obras Públicas, Dante Colombo, explicó que la intervención se desarrolla por etapas y que la primera comprende el sector que va desde calle Alvarado hasta avenida San Martín. “La idea es que este paseo vuelva a ser lo que era antes, que tenga todo el esplendor que tenía”, expresó.

Entre las tareas previstas se encuentran la reparación de bancos, el mejoramiento de los caminos peatonales y la adecuación de los accesos para facilitar la circulación de las personas. También se realizará una limpieza integral del sector.

Otro de los puntos centrales de la renovación será la incorporación de vegetación y la recuperación de los canteros existentes. “Estamos mejorando los canteros, ampliando el área verde y poniendo vegetación nueva”, detalló Colombo.

El funcionario señaló que hacía tiempo que no se realizaba una intervención de estas características y vinculó el deterioro tanto al uso cotidiano como a los daños provocados por actos de vandalismo.

En ese sentido, destacó que la renovación de las luminarias también apunta a mejorar las condiciones de seguridad. “Estamos dotando todo este paseo de iluminación, que también se convierta en uno de los puntos seguros de la ciudad”, sostuvo.

La obra tendrá un plazo previsto de 60 días. Durante ese período, los trabajos avanzarán en sectores pequeños y señalizados, para permitir que vecinos y visitantes continúen utilizando el paseo. “Se está haciendo una planificación, se está trabajando sectorizado. Son sectores muy chicos que están señalizados por seguridad, se pide respetarlos”, indicó.

Una vez finalizada la primera etapa, los equipos avanzarán sobre el siguiente tramo del paseo. Según el coordinador, la intención es recuperar un espacio de encuentro para los vecinos y, al mismo tiempo, fortalecer su atractivo gastronómico y turístico.