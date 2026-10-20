Salta busca reducir los costos logísticos y mejorar las rutas con apoyo del sector privado

El Gobierno de Salta reunió a representantes de empresas y cámaras de la producción, la industria y el transporte en la Cumbre Provincial de Infraestructura y Logística, donde se analizaron propuestas para mejorar las rutas, fortalecer el Corredor Bioceánico y reducir los costos que enfrenta el sector productivo.

El ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión, destacó que las mejoras deben beneficiar a todas las actividades económicas de la provincia. “Esta estrategia logística es transversal a toda la provincia, no solamente para el sector minero, sino para todo el sector agropecuario, todo el sector productivo”, señaló.

Sobre el Corredor Bioceánico, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, sostuvo que ya es posible atravesar la provincia mediante esa conexión, aunque todavía quedan obras pendientes. “Hoy nos falta toda una logística, nos falta servicio, nos falta terminar algunos tramos de la ruta que están sin asfaltar, pero hoy ese corredor ya es una realidad. Tenemos que empezar a trabajar sobre consolidar ese corredor”, afirmó.

Lupión planteó que el Estado necesita trabajar junto con las empresas para responder a las demandas de infraestructura.

Entre las alternativas mencionó diferimientos impositivos, trabajos conjuntos con Vialidad Provincial y acuerdos con productores para cuidar los caminos de tierra y ripio utilizados por sus actividades.

Por su parte, el consultor externo Francisco Sotelo advirtió sobre las desventajas que enfrenta el noroeste argentino por su distancia de los principales centros de consumo y los puertos.

“La región, el NOA, en general, por la distancia que tiene a los centros de consumo y a los puertos, tiene un costo logístico que es tres o cuatro veces más alto que el que tienen otras industrias ubicadas más cerca de los puertos”, explicó.

Según sus estimaciones, una mejora en las condiciones del transporte permitiría reducir considerablemente los gastos actuales. “Se calcula que tenemos cerca de un 20 por ciento de ahorro potencial del gasto de transporte que hoy lleva adelante la provincia”, indicó.

Sotelo explicó que esos recursos podrían reinvertirse en mayor capacidad productiva, tecnología, calidad y apertura de nuevos mercados. Para concretar las obras, propuso desarrollar instrumentos financieros que permitan aprovechar los ahorros futuros.

Durante la cumbre, Diego Pestaña, de AGV; Eduardo Freytes, de Desdelsur; e Ignacio Chavarría, de Prograno, presentaron experiencias y propuestas relacionadas con la ruta provincial 27, la ruta nacional 86 y los caminos productivos.

También participaron el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, quien destacó la importancia de los ramales ferroviarios C14 y C15, y Ricardo Villada, coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica, quien planteó la necesidad de coordinar proyectos logísticos entre provincias.

En noviembre continuarán las reuniones con representantes del sector privado para analizar los aspectos técnicos, normativos y financieros de las iniciativas y evaluar su ejecución.