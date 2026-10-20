Promueven buenas prácticas agrícolas para prevenir enfermedades en las hortalizas

Un relevamiento realizado por el INTA entre pequeños productores hortícolas de Cerrillos permitió detectar dificultades para identificar y controlar enfermedades en sus cultivos. A partir de ese trabajo, iniciado en 2025, el organismo comenzó a brindar asesoramiento técnico y recomendaciones de prevención, entre ellas medidas para enfrentar el mildiu que afecta a las plantaciones de lechuga.

En diálogo con Aries, la ingeniera agrónoma de la Agencia de Extensión Rural de Rosario de Lerma, Ana Inés Arce, contó que el acercamiento comenzó con 30 encuestas realizadas a productores de la zona periurbana de Cerrillos, quienes señalaron que habían sufrido daños en cultivos por una plaga sin identificar.

Ante esa situación, se profundizó el acompañamiento junto al INTA Salta, trabajo que derivó en un diagnóstico sanitario de las hortalizas y en la conformación de una cooperativa de productores.

Actualmente, el trabajo preventivo está focalizando en el mildiu, una enfermedad que afecta a los cultivos de lechuga y se vio potenciado por las condiciones climáticas actuales.

Arce explicó que, si bien existen productos para combatir algunas enfermedades, el objetivo es promover buenas prácticas agrícolas y reducir al mínimo necesario el uso de agroquímicos. “El INTA trabaja para que se usen la menor cantidad de productos posibles, que sean con buen uso los agroquímicos. Esto está dentro de lo que es buenas prácticas agrícolas”, señaló.

Entre las medidas recomendadas mencionó la rotación de cultivos, especialmente en las pequeñas parcelas que utilizan los horticultores, y la compra de semillas de buena calidad y procedencia conocida. “Hay un manejo agronómico cultural muy importante, como rotar ese pequeño lote”, explicó.

El monitoreo frecuente también permite reconocer los primeros signos de una enfermedad y actuar antes de que avance sobre el cultivo. Para facilitar esa tarea, las profesionales elaboraron materiales de difusión con fotografías que ayudan a los productores a identificar los problemas sanitarios.

El trabajo conjunto busca que los horticultores cuenten con herramientas para detectar problemas a tiempo, mejorar el manejo de sus parcelas y evitar pérdidas en la producción.