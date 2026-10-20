Salta Basket arrancó la temporada con una victoria en el Delmi

Fotos: Alfredo Burgos

Salta Basket comenzó la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet con un triunfo ante su público. En el estadio Delmi, el equipo dirigido por Ariel Rearte superó por 85 a 74 a Hindú de Córdoba y dio el primer paso en la competencia.

El conjunto salteño construyó la victoria a partir del juego colectivo y logró sostener la ventaja durante el segundo tiempo, ante un rival que buscó imponer un juego físico.

José Peralta, con 17 puntos, lideró el goleo de Los Infernales. Diego Peralta aportó 15 unidades, mientras que Federico Gobetti y Agustín Jara sumaron 14 cada uno.

Ahora, Salta Basket afrontará su primer compromiso como visitante: el viernes 30 se medirá con Independiente de Santiago del Estero, con el objetivo de extender el buen comienzo de temporada.