Alertan por una enfermedad que afecta los cultivos de lechuga en el Valle de Lerma

Las condiciones climáticas atípicas de esta primavera favorecieron la aparición de mildiu en cultivos de lechuga del Valle de Lerma, con consecuencias económicas para los pequeños productores de la zona. Ante esta situación, el INTA Salta difundió recomendaciones de monitoreo y prevención para reducir el impacto de la enfermedad, que afecta principalmente a las verduras de hoja.

En diálogo con Aries, la ingeniera agrónoma Mónica Rivadeneira, explicó que el mildiu es causado por un organismo similar a un hongo que encuentra condiciones favorables para desarrollarse con bajas temperaturas y elevada humedad.

“Esta enfermedad se da en el invierno, tiene un grado de ataque medio, pero en estas condiciones fue muy agresiva y se extendió del invierno a la primavera”.

El problema afecta especialmente a los productores de Cerrillos, una zona que concentra numerosas explotaciones familiares dedicadas al cultivo de verduras de hoja y que abastece a distintos puntos del Valle de Lerma.

Rivadeneira aclaró que el mildiu no representa un peligro para las personas que consumen lechuga, ya que se trata de una enfermedad vegetal que no se transmite a los seres humanos. “Los productores no venden las lechugas enfermas porque nadie las compra”, explicó, al señalar que el deterioro de las hojas impide su comercialización.

Sin embargo, las consecuencias para quienes trabajan la tierra pueden ser importantes, porque las pérdidas no se limitan a las plantas afectadas. También deben afrontar el trabajo y los gastos necesarios para retirar los cultivos que ya no pueden vender.

“No solamente no pueden vender, sino que para desecharlo tiene un costo en la mano de obra. Entonces, la pérdida es bastante importante”, advirtió.

Frente a este escenario, el INTA trabaja con productores de la zona para promover prácticas agrícolas que permitan prevenir enfermedades y reducir el uso de agroquímicos.

“Queremos ver buenas prácticas agrícolas, menor uso de agroquímicos que son biocidas, que matan todo, sino que más dirigido. Las aplicaciones, trabajar más con productos de origen biológico”, expresó.

La propuesta apunta a mejorar el manejo sanitario de los cultivos y ofrecer verduras con mayores condiciones de inocuidad, al tiempo que se busca disminuir las pérdidas que estas enfermedades provocan en la producción local.