Brasil califica de "inaceptable" la injerencia de Milei y repudia sus insultos a Lula

La tensión diplomática entre los socios estratégicos de la región escaló a niveles críticos este martes, luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil respondiera con extrema firmeza a una serie de agravios e intervenciones públicas del presidente Javier Milei en vísperas del balotaje presidencial que el próximo domingo enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva con Flávio Bolsonaro.

Mediante un comunicado oficial, el gobierno brasileño calificó de "inaceptables, desequilibradas e impropias de un jefe de Estado" las declaraciones en las que el mandatario argentino tildó a su par de "zurdo ladrón" y "progre machirulo", al tiempo que cuestionó la transparencia del sistema de votación electrónica y sugirió temores de fraude.

Desde Brasilia remarcaron que semejantes afirmaciones reproducen falsedades vinculadas a sectores golpistas del pasado y defendieron la absoluta seguridad del proceso electoral avalado por observadores internacionales, sentenciando que la definición del futuro político del gigante sudamericano recae de manera exclusiva en la voluntad soberana de su pueblo.

(Con información de Perfil)