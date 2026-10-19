Brasil: las encuestas se estrechan al límite y dejan a Lula y a Bolsonaro cabeza a cabeza

A solo seis días del decisivo balotaje del próximo domingo, el escenario político en Brasil ingresó en una zona de máxima incertidumbre después de que los últimos sondeos revelaran un drástico achicamiento en la ventaja que ostentaba el senador Flávio Bolsonaro frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La pulseada electoral, marcada por un clima de polarización extrema, transformó la recta final en un final abierto donde la diferencia entre ambos contendientes se ubica, en la mayoría de los registros, dentro del margen de error estadístico.

La dinámica de los sondeos publicados este lunes —elaborados en la antesala del primer debate televisivo— confirma el acelerado crecimiento del candidato del Partido Liberal (PL), heredero político del expresidente Jair Bolsonaro.

Un estudio de BTG/Nexus ubicó al primogénito opositor con el 50,3 por ciento de los votos válidos frente al 49,7 por ciento del mandatario, reduciendo la brecha a mínimos históricos. En sintonía, la medición de Atlas/Bloomberg arrojó un 51,1 por ciento contra el 48,9 por ciento, mientras que PoderData/Aya mantuvo una diferencia algo más holgada pero igualmente disputada, otorgando un 52 a 48 por ciento a favor del referente de la derecha.

Los analistas advierten que, más allá de la paridad numérica, el factor de la abstención —tradicionalmente más pesada entre los sectores de menores ingresos que constituyen el núcleo duro del lulismo— añade una cuota imprevisible para el domingo.

El voltaje de la contienda se trasladó al estudio de la TV Band, escenario de un debate áspero y frontal plagado de cruces por denuncias de corrupción y chicanas que eclipsaron las propuestas programáticas. Si bien el arranque mostró a un Bolsonaro seguro que logró incomodar al oficialismo, el líder progresista logró recomponerse en el transcurso del intercambio, preparando el terreno para el segundo y último debate previsto para este viernes, justo cuarenta y ocho horas antes de que millones de brasileños definan en las urnas el próximo capítulo de su historia política.

(Con información de TN)