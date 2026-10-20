Impulsan sanciones para quienes cometan actos de violencia en eventos deportivos infantiles

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley que prevé prevenir y desalentar situaciones de violencia en actividades deportivas y culturales donde participen niños, niñas y adolescentes.

“Buscamos abordar una problemática que preocupa”, aseguró al diputado Carlos Jorge (Cerrillos) al momento de informar sobre la iniciativa, y señaló que las actividades culturales y deportivas deberían servir para competir sanamente y sembrar valores, pero, muchas veces, padres y dirigentes terminan protagonizando incidentes.

Advirtió, en tanto, que la violencia en estos ámbitos es de suma gravedad ya que no solo afecta a quienes participan del incidente, sino que también afecta a los niños y jóvenes que la presencian.

“El deporte infantil no puede convertirse en un espacio donde los adultos descarguen sus frustraciones o rivalidades”, apuntó.

En tanto, explicó que el proyecto de ley establece campañas de concientización y capacitación a docentes y entrenadores, mientras que, por otro lado, incorpora al Código Contravencional de la Provincia sanciones para quien inste o protagonice actos que comprometan la seguridad y tranquilidad de quienes asisten a los eventos.